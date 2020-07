Donato Pollice: Cent’anni di vita fra Italia e Germania

da COSMO – Radio Colonia 01.07.2020

Cent’anni di vita fra Italia e Germania

di Luciana Mella

Donato Pollice è uno dei migranti italiani più anziani in Germania: fra pochi mesi compirà 100 anni. Dal 1960 vive nel Baden Württemberg, e qui ci racconta la sua storia.

Donato Pollice è una persona piena di energie e di vita: coltiva ancora il suo orto e, ogni anno, affronta in macchina il lungo viaggio fino a Capracotta, il suo paese natale. Qui, a 1400 metri d’altezza in provincia di Isernia, è nato il 3 ottobre 1920.

A otto anni viene mandato dal padre in Puglia per fare il pastore. Passa anni difficili, in solitudine, confinato tra le campagne, gli animali e la dura terra da coltivare. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale è già sotto le armi, arruolato in un reparto di artiglieria contraerea. Inviato in Libia, viene fatto prigioniero dagli americani e mandato, come internato militare, a lavorare in Gran Bretagna.

Al suo rientro in Italia riprende prima il lavoro nelle campagne e poi come spaccapietre non lontano dal suo paese. Si sposa, mette su famiglia, nascono due figli, ma la condizioni economiche sono sempre troppo precarie e incerte. Ed è così che nella primavera del 1960, a quasi quarant‘anni, decide di mettersi in viaggio verso la Germania.

Pollice nella cava in cui lavorò negli anni Sessanta

Dichiarato idoneo alla visita al centro di reclutamento di Verona, viene destinato ad una cava di pietre a Raumünzach, piccolo centro a 1700 metri d’altezza nella Foresta Nera. Ci rimane otto mesi, fino alla fine del suo contratto stagionale, alloggiato in una baracca senza acqua corrente e servizi igienici. Nonostante guadagni bene, quel lavoro non fa per lui. E così si cerca un’altra occupazione fino a quando non viene assunto in una fabbrica di carta.

Nonostante gli esordi della sua permanenza in Germania non furono idilliaci, Donato Pollice ci assicura di non essersi mai pentito di aver lasciato il Molise per costruirsi qui una nuova vita.

Vedi il preannuncio e ascolta il ritratto di Donato Pollice cliccando sui seguenti Link:

https://www.facebook.com/1721380974797710/posts/2614985928770539/

https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-colonia/italmondo/donato-pollice-100.html

