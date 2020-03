Comunicato Stampa

Londra, 13 Marzo 2020

Covid-19 Italiani residenti nel Regno Unito inviano una lettera al Primo Ministro Boris Johnson

Cento italiani residenti nel Regno Unito hanno firmato una lettera inviata al Primo Ministro Boris Johnson esprimendo preoccupazione per le mancanza di iniziative immediate che limitino il diffondersi del Covid19. “Auspichiamo – sostiene Manfredi Nulli, con base a Londra e membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) e primofirmatario della lettera – che il governo britannico tenga in massima considerazione le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e implementi il prima possibile le misure prese dagli altri governi europei, dolorose ma necessarie, al fine di arginare il Coronavirus”.

“Supporto al 100% per questa lettera, il governo britannico deve mettere in atto misure forti per contrastare la diffusione di questo virus” dice Luca Cassetta, ricercatore a Edinburgo e presidente di AIRIcerca, network di ricercatori italiani nel mondo. Federica Formato, docente all’universita’ di Brighton, sottolinea l’importanza che “siano garantiti diritti anche in termini di retribuzione e regime fiscale ai tanti che non hanno un lavoro fisso, moltissimi nel Regno Unito dove il mercato del lavoro e’ molto deregolato ”. Infine, Antonio Zappulla, che vive a Londra ed è amministratore di Thomson Reuters Foundation, sottolinea come “molti cittadini europei che vivino qui siano sorpresi e preoccupati dalla mancanza di iniziativa del governo britannico per contenere il virus”

Segue il testo della lettera con i nomi dei firmatari:

Gentile Primo Ministro,

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia di Covid-19 una pandemia. I confini nazionali non hanno alcun effetto intrinseco sui suoi progressi. È chiaro che il numero di persone infette da Covid-19 nel Regno nito sta crescendo rapidamente. È anche chiaro che test più estesi di quelli attualmente in corso mostrerebbero che il numero di infezioni da Covid-19 è significativamente superiore alla stimaufficiale. Come membri della comunità italiana nel Regno Unito, vogliamo esprimere la nostra preoccupazione per il fatto che le attuali misure adottate nel Regno Unito per contenere Covid-19 sembrano essere meno che adeguate a queste difficili circostanze. Tutte le organizzazioni di sanitarie raccomandano l’isolamento sociale come unico modo per contenere la diffusione di Covid-19 fino a quando non sarà dimostrato e disponibile un vaccino efficace. Inoltre, un livello adeguato di isolamento sociale allenterà, con ogni probabilità, la diffusione di Covid-19 nella misura e ciò sará utile al sanitario nazionale. Molti paesi europei hanno annunciato misure più forti per contenere la diffusione di Covid-19. L’Irlanda ha deciso di chiudere le scuole e la Francia è pronta a fare lo stesso nell’immediato futuro. Nel Regno Unito sembra essere business as usual. La limitazione della libera circolazione delle persone attraverso misure imposte dallo stato come quelle disposte dal governo italiano sarà sempre controversa. Tuttavia, è significativo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia elogiato le azioni dell’Italia in questo senso come la cosa giusta da fare. Misure simili sono state istituite anche in altri paesi. Tali misure drastiche avranno, evidentemente e infelicemente, ripercussioni importanti e negative su ciascun paese e sull’economia globale. Tuttavia, è molto probabile che salveranno molte vite umane, il che sembra il problema più importante da considerare nell’attuale crisi sanitaria. Speriamo che questa comunicazione sia utile.

Cordiali saluti

Manfredi Nulli, London

Federica Formato, Brighton

Luigi Bille’, London

Luca Cassetta, Edinburgh

Antonella Sciortino, London

Fernanda Miucci, London

Raffaele Catalano, London

Antonella Maizza, London

Antonio Zappulla, London

Adriano De Marco, Edinburgh

Carlo Pirozzi, Edinburgh

Tiziana Troina, Bedford

Fabrizio Martino, Hitchin

Giuseppe Chiappetta, Londra

Sandro Sarti, Glasgow

Tina Crolla, Glasgow

Alessia Tranchese, Portsmouth

Gianino D’Angelo, Keighley

Luigi Fumarola, London

Francesca Tallia, London

Mariangela Frisardi, London

Emanuele Bernardini, Keighley

Laura Leuzzi, Glasgow

Marta Gambarini, London

Andrea Patti, London

Salvatore Noviello, London

Antonio Ottavio Fadda, London

Giuseppe Pastore, London

Antonio Cicorella, London

Franco Volpe, Keighley

Silvana Poloni, York

Ciro Giona, Bradford

Fernando Specchia, Bingley

Marco Mizzardo, Ebdenbridge

Assunta Guarino, Leeds

Giancarlo Moretti, Skipton

Guerino De Rienzo, Crosshills

Cristina Gardini, Shiplay

Maria Rao, Leeds

Maria Viani, Bradford

Nicola Colle, London

Vittorio Tantucci, Lancaste

Shiraz Sacoor, Londra

Francesca Dragoni, London

Paolo Griffa, Glasgow

Matteo Dilmani, London

Chiara Cipollari, Glasgow

Gianna Vazzana, London

Paola Tumulo, Kingston Upon Thames

Annalisa Neri, London

Kirolos Ghally, London

Serena Alboni, London

Annalisa Carciogna, London

Fulvio Giustiniani, London

Rosa Sannia, London

Alfonso Senatore, London

Caterina Cannas, London

Maria Lusia dell’Orto, London

Antonella Manganelli, London

Marianna Segato, London

Francesca Sassi, London

Silvia Eccel, London

Davide Bargna, Edinburgh

Arianna Maiorani, Loughborough

Emilio Fazzi, Glasgow

Claudia Canova, London

Monica Lobefaro, London

Sabrina Caracappa, London

Corinna Francavilla, London

Domenico Moro, Birmingham

Giusy Palazzolo, London

Gloria Conti, Falkirk

Lorenzo Amisano, London

Alessio Tauro, London

Giulio Alfano, London

Domenico Pillitteri, Woking

Pietro Molle, Watford

Martina Sorghi, London

Stefano Pallara, London

Samuele Bacci, London

Marco D’Angelo, Huntingdon

Francesco Famularo, London

Sergio Spada, London

Stella Bonfanti, London

Tiziana Bortot, Staines

Saverio Maria De Giovanni, London

Carmelina Kirkland, Keighley

Maria Petrisano, Keighley

Giuseppe Maltese, London

Cristina Solomoni, London

Pietro De Paoli, London

Laura Silicani, London

Gabriele Pecchio, London

Ilenia Duro, London

Caterina Parrotta, London

Simona Rapizza, London

Cinzia Molendini, London

Gian Piero Santin, Brighton

Sarah Micciche’, London

Anna Li Volsi, London

Antonio Juliano, London

