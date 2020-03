COVI-19: La newsletter quotidiana de Il Post del 27 marzo 2020

A oggi sono stati segnalati 86.498 casi positivi in Italia.

Lavorare in un laboratorio con biosicurezza di livello 3 (BSL-3) non è semplice, e per i primi tempi può apparire anche un poco spaventoso.

I ricercatori e i tecnici di laboratorio trascorrono ore all’interno di tute che sembrano una via di mezzo tra quelle impiegate dagli astronauti e quelle degli apicultori: devono garantire il miglior isolamento possibile dall’ambiente circostante, per evitare che gli agenti infettivi (di solito virus e batteri) in fase di analisi causino pericolose contaminazioni. Il BSL-3 prevede che lo stesso laboratorio sia isolato, con accessi a doppia porta e ingressi sigillati, in modo che ci sia sempre un’area franca per chi lavora al suo interno.

È in questo tipo di laboratori (i livelli possibili sono in tutto 4) che da settimane i virologi stanno studiando il coronavirus SARS-CoV-2, quello che ha portato all’attuale pandemia. Avvolti nelle loro tute, analizzano le caratteristiche genetiche e molecolari del virus, valutano come si leghi alle cellule per poi replicarsi al loro interno, e come produca le infezioni nell’organismo. Senza il loro lavoro, non sapremmo su quali farmaci puntare per trattare meglio la COVID-19, né su quali meccanismi intervenire per produrre un nuovo vaccino.

Molta della ricerca sui virus si effettua ormai al computer, con modelli accurati delle loro caratteristiche genetiche e mappature delle proteine che utilizzano per replicarsi ed eludere la sorveglianza del sistema immunitario. C’è però una parte della ricerca che deve essere svolta per forza in laboratorio, avendo a che fare direttamente con virus mediamente pericolosi come l’attuale coronavirus, o pericolosissimi come gli ebolavirus. Per questo servono così tante precauzioni.

Fare esperimenti con i virus non è solamente normale, ma indispensabile per trovare cure e salvare milioni di vite: è una cosa in cui siamo diventati piuttosto bravi negli ultimi decenni. Non è però un concetto così immediato per tutti e questo spiega in parte come mai l’altro giorno l’ormai famoso video del TGR Leonardo, quello su un coronavirus “creato” in laboratorio, sia circolato così tanto sui social network e abbia messo così tanti dubbi in tante persone.

Il servizio faceva riferimento a uno studio condotto nel 2015 non da generici “ricercatori cinesi” come si è poi detto sui social, ma da un gruppo di ricerca internazionale con alcuni dei più importanti immunologi al mondo. Modificando un virus, avevano dimostrato la versatilità di alcuni coronavirus presenti nei pipistrelli, potenzialmente in grado di passare da una specie a un’altra, contagiando gli esseri umani. Il loro studio parlava proprio dei rischi di un gruppo di coronavirus simili a quello che aveva causato la SARS nel 2003. Il coronavirus oggetto della ricerca nel 2015 aveva comunque una sequenza genetica diversa dall’attuale, che non è legato in alcun modo a quella esperienza di laboratorio.

La ricerca del 2015 fu condotta senza segreti o complotti, come del resto avviene con le ricerche pubblicate sulle più importanti riviste scientifiche. Fu ripresa da altri studiosi e divenne preziosa per aggiungere nuove conoscenze sui coronavirus, utili ancora oggi ai ricercatori che stanno progettando nuovi farmaci e vaccini contro la COVID-19.